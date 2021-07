Merkel zu Besuch in Washington

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu ihrem vermutlich letzten Besuch als Regierungschefin in den USA angekommen. Merkel landete am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Washington. Sie wird am Donnerstag zunächst Vizepräsidentin Kamala Harris und später im Weißen Haus Präsident Joe Biden treffen. Außerdem wird Merkel die Ehrendoktorwürde der renommierten Johns-Hopkins-Universität verliehen.

SN/APA/AFP/POOL/MANDEL NGAN/MICHAEL Merkel trifft Biden