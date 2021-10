Merkel zu letztem offiziellem Besuch in Griechenland

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Donnerstagabend zu ihrem letzten offiziellen Griechenland-Besuch in Athen eingetroffen. Zunächst sollte es ein privates Abendessen mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis geben. Am Freitag stehen mehrere Veranstaltungen sowie ein weiteres Treffen mit dem Premier und gemeinsame Statements auf dem Programm.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Merkel in Griechenland