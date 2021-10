Merkel zu letztem offiziellen Besuch in Griechenland

Bei ihrem Abschiedsbesuch in Athen hat die scheidende deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die wechselvollen Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland angesprochen. In ihrer Amtszeit habe es "schwierige Situationen" gegeben, sagte sie am Freitag bei einem Treffen mit der griechischen Staatspräsidentin Ekaterina Sakellaropoulou. "Unter dem Strich war aber in der Tat der Dialog immer der Schlüssel zur Lösung", so Merkel, die noch geschäftsführend im Amt ist.

SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Merkel auf Abschiedsbesuch in Griechenland