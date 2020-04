In ihrer Regierungserklärung am Donnerstag im Deutschen Bundestag warnte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor allzu schnellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

Man dürfe sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, sprach die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung. "Dieses Zwischenergebnis ist zerbrechlich. Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis." Mit deutlichen Worten warnte ...