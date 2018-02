Merkels Ministerliste fürs Kabinett steht

Angela Merkels Liste der CDU-Minister für das neue Kabinett steht: So wird Finanzstaatssekretär Jens Spahn neuer Gesundheitsminister, der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier wird das Wirtschaftsministerium übernehmen und Ursula von der Leyen bleibt Verteidigungsministerin. Die Kanzlerin bezeichnete ihre Personalaufstellung als in die Zukunft gerichtet.

"Mit diesem Team kann man jetzt auch die Aufgaben der Zukunft angehen", sagte sie am Sonntagabend, nachdem sie in den Spitzengremien ihrer Partei die Liste für die CDU-Minister einer möglichen neuen Großen Koalition präsentiert hatte. Es biete Erfahrung und neu Gesichter in guter Mischung.

Merkel will weiters die nordrhein-westfälische Abgeordnete Anja Karliczek zur Bildungsministerin machen. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner wird Agrarministerin, neuer Kanzleramtschef soll der bisher in der Regierungszentrale für die Bund-Länder-Beziehungen zuständige Staatsminister Helge Braun werden.

Am Montag stimmt die CDU auf einem Parteitag in Berlin über den mit CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Trotz parteiinterner Kritik an der vereinbarten Ressortverteilung wird mit einer breiten Zustimmung zu einer erneuten Großen Koalition gerechnet.

(Apa/Ag./Dpa)