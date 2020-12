"Merry Brexmas!": Ein Deal, der längst überfällig war

An Heiligabend gab es den lang ersehnten Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen. Brüssel und London haben sich auf einen Deal geeinigt. Dieser ist weder Triumph noch Tragödie, sondern vor allem eines: längst überfällig.

Die frohe Botschaft verkündeten die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson - wie passend - an Heiligabend nach einem Tag voller Spekulationen, Nervosität und Ungeduld. Es herrschte bei beiden spürbar große Erleichterung angesichts des glücklichen Ausgangs dieses Krimis. Natürlich war es der Fisch, der die Verhandlungen zunächst weiter in die Länge zog - und die feierliche Bekanntgabe eines Deals vom späten Mittwochabend auf Heiligabend verzögerte. Die Teams aus Brüssel und London gingen tatsächlich in der ...