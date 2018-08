Mesale Tolu aus der Türkei nach Deutschland zurückgekehrt

Die in der Türkei monatelang festgesetzte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu ist am Sonntag nach Deutschland zurückgekehrt. Nach ihrer Landung am Flughafen Stuttgart erinnerte die 34-Jährige an die zahlreichen Aktivisten und Oppositionellen, die in der Türkei nach wie vor hinter Gittern sitzen. "Deswegen ist es nicht so, dass ich mich wirklich über die Ausreise freue", sagte Tolu.

SN/APA (dpa)/Christoph Schmidt Tolu ist in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagt