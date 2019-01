Messerangreifer von Manchester wohl psychisch krank

Nach der Messerattacke in Manchester mit drei Verletzten ist der festgenommene Täter wegen Anzeichen für eine psychische Erkrankung in Gewahrsam genommen worden. Dies wurde nach einer medizinischen Untersuchung des 25-Jährigen angeordnet, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Es laufen Terrorermittlungen