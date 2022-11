Messerangriff in Belgien - Verdächtiger war auf Terrorliste

Der tödliche Angriff auf einen Polizisten in Brüssel ist von einem Terrorverdächtigen verübt worden. Der Mann stand auf einer Terrorliste der belgischen Behörden, wie die Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz am Freitagvormittag in Brüssel mitteilte. Der 23-jährige stach am Donnerstagabend auf zwei Polizisten in einem Streifenwagen ein. Dabei starb ein 29-Jähriger Polizist an seinen Verletzungen später im Krankenhaus.

SN/afp/belga Messerattacke in Brüssel