Messerattacke: Frankreichs Innenminister räumt Fehler ein

Nach dem Messerangriff in der Pariser Polizeipräfektur hat Frankreichs Innenminister Christophe Castaner Fehler bei der Erkennung der Radikalisierung des Tatverdächtigen eingeräumt. Es habe offensichtlich Schwachstellen gegeben, sagte Castaner am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1.

SN/APA (AFP/Archiv)/BERTRAND GUAY Der Mann hatte Kontakt zu mutma§lich salafistischen Kreisen