Mexikanische Nationalgarde bewacht nun auch US-Grenze

In Mexiko bewachen Beamte der Nationalgarde nun auch die Grenze zu den USA. Zusammen mit Polizisten und Beamten der mexikanischen Einwanderungsbehörde waren sie am Samstag am Grenzfluss Río Bravo im Einsatz, der ab der Stadt Ciudad Juárez und dem texanischen El Paso die Grenze zwischen Mexiko und den USA bildet und in den USA Rio Grande genannt wird.

SN/APA (AFP)/HERIKA MARTINEZ Die Drohungen Trumps haben gefruchtet