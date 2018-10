Mexikanische Polizei setzte Migranten aus Mittelamerika fest

Die mexikanische Polizei hat im Süden des Landes Dutzende Migranten aus Mittelamerika in Gewahrsam genommen. Sie hätten am Freitag illegal den Grenzfluss Suchiate zwischen Guatemala und Mexiko überquert, teilten die Behörden mit. Offiziellen Angaben zufolge wurden sie zu einem Büro der Einwanderungsbehörde in der Stadt Tapachula gebracht, wo sie Asylanträge stellen könnten.

SN/APA (AFP)/GUILLERMO ARIAS Tausende Menschen zogen weiter Richtung USA