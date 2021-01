Mexiko bietet WikiLeaks-Gründer Assange politisches Asyl an

Mexiko will WikiLeaks-Gründer Julian Assange politisches Asyl anbieten. "Assange ist ein Journalist und hat eine Chance verdient, ich bin dafür, ihn zu begnadigen", sagte der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador am Montag. Zuvor hatte ein Gericht in London einen Antrag auf die Auslieferung Assanges an die USA abgelehnt.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Partnerin und Anwältin Moris freut sich