Das Latino-Land will künftig mit Soldaten den Zustrom an Migranten stoppen. Doch nichts vermag die Menschen aus Zentralamerika aufzuhalten, wie ein dramatischer Unglücksfall an der US-Grenze zeigt.

SN/Julia Le Duc / AP / picturedesk.com An diesem Uferabschnitt des Rio Grande wurden die Leichen von Óscar Martínez und seiner knapp zweijährigen Tochter Valeria gefunden.