Mexiko ist seinen luxuriösen Ladenhüter endlich los

Seit Jahren will Mexikos Staatschef Andrés Manuel López Obrador das protzige Präsidentenflugzeug loswerden. Jetzt macht es die Fliege.

Nun ist er also weg, der "Palast der Lüfte". Verkauft ins ferne Tadschikistan, wo sich der örtliche Potentat und Dauerpräsident Emomalij Rahmon fortan mit dem mexikanischen Luxusregierungsflieger vergnügen wird. Umgerechnet 82 Millionen Euro hat der zentralasiatische Staat dafür gezahlt. Überwiesen sei das Geld schon auf die Konten des "Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado" (Indep), also der "Behörde für die Rückgabe des dem Volke Gestohlenen". Ja. Die gibt es wirklich in Mexiko. Der Flieger wurde 2012, im letzten Jahr ...