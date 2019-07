Mexiko und Honduras einig über Migration-Hilfsprogramm

Mexiko und Honduras haben sich auf ein Hilfsprogramm zur Eindämmung der Migration in Richtung USA geeinigt. Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sagte seinem honduranischen Kollegen Juan Orlando Hernandez am Samstag bei einem Treffen in der mexikanischen Stadt Minatitlan zusätzliche Hilfen zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu. Bis Dezember sollen 20.000 Stellen geschaffen werden.

SN/APA (AFP)/VICTORIA RAZO Mexikos Präsident Lopez Obrador sagte seine Hilfe zu