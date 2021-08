Mexiko verklagt US-Waffenhersteller

Die Regierung in Mexiko-Stadt macht Waffenfirmen für das Blutvergießen im eigenen Land verantwortlich - und fordert 20 Milliarden Euro Schadenersatz.

Die mexikanische Regierung hat elf der größten Waffenhersteller in den USA vor einem Bundesgericht in Boston auf milliardenschweren Schadenersatz verklagt. Der Vorwurf: Mit Fahrlässigkeit und teilweise Vorsatz in ihren Geschäftspraktiken hätten die Firmen zu Tod und Leid in Mexiko beigetragen. Vor Gericht verantworten müssen sich Produzenten wie Smith & Wesson, Colt, Beretta und auch die österreichische Firma Glock.

Die Gewalt in Mexiko explodierte, seit der Staat Ende 2006 begann, den sogenannten Drogenkrieg militärisch zu bestreiten. Der Konflikt wird ...