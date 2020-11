Mexikos Bevölkerung feiert den Wahlsieg von Biden

Der mexikanische Präsident López Obrador hält sich derweil mit Glückwünschen zurück. Die Beziehungen zwischen seinem Land und den USA könnten sich auch unter einem Präsident Joe Biden schwierig gestalten.

Als gegen 11 Uhr Ortszeit am Samstag die Nachricht über den Sieg von Joe Biden über die Nachrichtenagenturen lief, da fing auch Mexiko an zu feiern. Hupkonzerte auf den Straßen von Mexiko-Stadt, spitze Jubelschreie, im Stadtteil Condesa spielten vereinzelt Mariachi-Gruppen auf den Straßen auf. Alles das war ein Sinnbild dafür, wie die Menschen im südlichen Nachbarland den Ausgang der Wahl in den USA bewerten. Freude, Erleichterung, Hoffnung und Schadenfreude sowie die Gewissheit, dass das Verhältnis eigentlich nur besser werden kann ...