Mexikos Frauen setzen sich zur Wehr

"Nicht eine weniger": In Mexiko werden im Schnitt täglich elf Frauen ermordet. Nun formiert sich Widerstand - mit Hammer und Farbe.

Was macht man in Mexiko, wenn man erlebt, wie die Tochter getötet, die Schulfreundin vergewaltigt oder die Schwester von Drogenkartellen entführt wird? Zur Polizei geht man jedenfalls nicht. Denn die tut nichts - oder sie macht gemeinsame Sache mit den Mördern und Vergewaltigern. Viele Betroffene verzweifeln daran. So wie die Familie von Ingrid Escamilla. Die junge Frau wurde im Februar 2020 in Mexiko-Stadt von ihrem Freund ermordet und zerstückelt. Die Bilder der Tat tauchten später in der Presse auf. Vermutlich ...