Mexikos Milliardäre werden nervös

Ein linker Kandidat liegt im Rennen um das Präsidentenamt voran. Er verspricht einen Bruch mit dem System.

Für gewöhnlich hält sich Mexikos Silber-König aus der Politik heraus. So hat es Alberto Baillères, Mexikos drittreichster Mann und Eigentümer großer Silberminen, weit gebracht. 10,7 Milliarden Dollar hat der Unternehmer in seinen 86 Lebensjahren angehäuft. Und seine Devise war immer: sich zurückhalten, sich nicht einmischen, keine Stellung beziehen und lieber in Kaufhäuser, Versicherungen, Universitäten, Bergbauunternehmen und Börsenhäuser investieren.