Mexikos Präsident fordert US-Investitionen

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat bei einem Besuch in der Grenzstadt Tijuana die Einigung mit den USA im Streit um Migration und Strafzölle gelobt, US-Präsident Donald Trump aber zugleich aufgefordert, auch in die wirtschaftliche Entwicklung in Mittelamerika zu investieren, um die Abwanderung aus der Region zu verhindern.

