Michel: EU und Westbalkan "Schulter an Schulter"

"Schulter an Schulter" steht die Europäische Union mit ihren Partnern am Westbalkan. So beschreibt EU-Ratspräsident Charles Michel das Verhältnis der EU zu ihrer Nachbarregion am Mittwoch im Vorfeld des Video-Westbalkan-Gipfels auf Twitter. Dieser steht im Zeichen der gemeinsamen Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihren Folgen auf dem Westbalkan.

SN/APA (AFP)/OLIVIER HOSLET EU-Ratspräsident Michel äußerte sich im Vorfeld auf Twitter