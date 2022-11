Brennpunkt Arizona: Wo ein Republikaner hilft, die Demokratie zu verteidigen

Stephen Richer ist Wahlleiter in Arizona. Er und sein Team überprüften 2020 nach den Wahlfälschungsvorwürfen, ob die Abstimmung mit rechten Dingen abgelaufen ist. Sie kamen zu dem Schluss: Trump hat verloren. Seither braucht der 36-Jährige Polizeischutz.

Als Langstreckenläufer hat Stephen Richer Durchhaltevermögen. Ob es regnet oder die Sonne wie so oft in Arizona den Asphalt aufheizt, er läuft unbeirrt weiter. Im Jahr 2020 trat Stephen Richer an, um Wahlleiter in Maricopa County zu werden, dem größten Wahlbezirk im US-Bundesstaat Arizona. Wahlleiter ist in Arizona ein politisches Amt. "Ob das richtig ist, darüber lässt sich diskutieren", sagt der 36-Jährige. Er ist Republikaner und gewann die Wahl mit dem Slogan: "Wahlen wieder langweilig machen." Langweilig wurde es nicht, ...