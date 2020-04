Migranten auf "Alan Kurdi" sollen auf Schiff in Quarantäne

Die 156 vom deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" in Sicherheit gebrachten Migranten werden nicht in einem italienischen Hafen landen. Italien wird jedoch ein Schiff zur Verfügung stellen, auf dem die Migranten eine zweiwöchige Quarantäne unter Aufsicht des italienischen Roten Kreuzes verbringen werden, kündigte der italienische Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag an.

SN/APA (AFP/sea-eye.org)/NICK JAUSS Über 150 Flüchtlinge befinden sich derzeit auf dem Schiff