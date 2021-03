Migranten fliehen aus Griechenland

Vor Ort drohen anerkannten Flüchtlingen Armut und Obdachlosigkeit. Das Ziel vieler ist Deutschland - und ein besseres Leben.

Vergangene Woche landeten 197 Flüchtlinge aus Griechenland in Hannover. Seit die deutsche Bundesregierung vor einem Jahr die Aufnahme von Kindern und besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen aus Griechenland beschloss, wurden bereits 2151 Menschen nach Deutschland ausgeflogen. In Wirklichkeit ist die Zahl der Migranten, die aus Griechenland nach Deutschland kommen, sehr viel größer. Nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" lassen sich Monat für Monat rund 1000 Menschen, die in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt sind, in der Bundesrepublik nieder. Die deutschen Behörden sind ...