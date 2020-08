Migranten harren vor Malta seit drei Wochen auf Tanker aus

Im Mittelmeer warten rund 230 aus Seenot gerettete Bootsmigranten auf zwei Schiffen auf Zuweisung eines sicheren Hafens. 27 Menschen harrten seit mehr als drei Wochen auf dem Frachtschiff "Maersk Etienne" in der Nähe von Malta aus, berichtete die Hilfsorganisation Sea-Watch am Donnerstag. Der dänische Tanker habe die Migranten am 4. August aufgenommen.

SN/APA (AFP)/THOMAS LOHNES Dänischer Tanker nahm Migranten am 4. August auf