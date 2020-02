Migranten schicken mehr als 36 Milliarden Dollar nach Mexiko

Die Geldüberweisungen von mexikanischen Migranten nach Mexiko haben eine neue Rekordsumme erreicht. Selbst unter dem Druck einer schärferen Einwanderungspolitik in den Vereinigten Staaten schickten Mexikaner im Jahr 2019 mehr als 36 Milliarden US-Dollar (32,6 Milliarden Euro) in die Heimat, wie die mexikanische Zentralbank am Dienstag mitteilte.

SN/APA (AFP)/YURI CORTEZ So viel Geld wie nie wurde in die mexikanische Heimat geschickt