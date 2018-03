Migranten - Ungarns Regierung schießt sich im Wahlkampf auf Österreich ein

Erneut hat ein ungarisches Regierungsmitglied Österreich im Wahlkampf als Negativbeispiel für Migration genannt.

Premier Viktor Orban sagte am Freitag, in Österreich und Bayern werde "für den Aufbau eines Einwanderungslandes" ein "riesiger Anteil" der Finanzen ausgegeben, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur MTI.

Orban sprach bei der Eröffnung einer Umfahrungsstraße beim westungarischen Varpalota. Der Wahlkampf seiner Regierungspartei Fidesz ist derzeit auf die Warnung zugespitzt, dass Ungarn ein "Einwanderungsland" werden würde, falls die Opposition die Parlamentswahl am 8. April gewinnt.

In der Ansprache bei der Straßeneröffnung warnte der rechtsnationalistische Regierungschef erneut davor, wobei er besonders die finanziellen Kosten der Migration unterstrich. Das Geld sollte "eher den Interessen der hier lebenden Ungarn zugutekommen", meinte er.

Erst vor zwei Tagen hatte Orbans Kanzleramtsminister Janos Lazar in Österreich für Aufregung gesorgt, als er in einem - offenbar in der Wiener Favoritenstraße gedrehten - Facebook-Video behauptet hatte, Wien sei wegen der Migranten schmutzig und gefährlich geworden. Der Beitrag wirbelte jede Menge Staub auf, Lazar ruderte danach zurück.

SN/AFP Ungarns Kanzleramtsminister Janos Lazar.

Miss-Stimmung um Facebook-Video

Nach der Entschuldigung des ungarischen Kanzleramtsministers Janos Lazar meldete sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Fall des abfälligen Wien-Videos zu Wort gemeldet. Kurz bezeichnete dessen "Entschuldigung und Klarstellung" als "gutes und wichtiges Signal". "Unter Nachbarn sollte man einen guten Umgangston pflegen sowie so eng wie möglich zusammenarbeiten", betonte Kurz.

"Unsere Beziehungen mit Ungarn sind jedenfalls ausgezeichnet und beim Kampf gegen illegale Migration ziehen wir an einem Strang", sagte der Bundeskanzler in einer der APA am Donnerstag übermittelten Stellungnahme. Lazar hatte sich zuvor bei einer Pressekonferenz um Schadensbegrenzung bemüht. Nach einem Telefonat mit seinem österreichischen Amtskollegen Gernot Blümel (ÖVP) sagte Lazar: "Ich wollte keinen Wiener beleidigen."

SN/AFP Regierungschef Viktor Orban beim Absingen der ungarischen Hymne im Parlament in Budapest (6. Mai 2014). Hinter ihm singen Kanzleramtsminister Janos Lazar (r.) und Außenminister Peter Szijjarto mit.

Lazar bekräftigte aber die Kernaussage seines am Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Videos, in dem er Wien als eine Art Schreckensszenario in Sachen Einwanderung dargestellt hatte, die die Stadt "schmutzig" und "unsicher" gemacht habe.

Er habe "darauf hinweisen" wollen, "welche Folgen Einwanderung haben kann", bekräftigte der Parteifreund von Ministerpräsident Viktor Orban am Donnerstag. Der Aufruf aus Wien habe vor allem den Ungarn gegolten, schließlich gelte es bei der Parlamentswahl am 8. April zu verhindern, dass Ungarn ein Einwanderungsland werde.

Blümel habe klargemacht, dass unabhängig von den "guten bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Österreich derartige Äußerungen nicht akzeptabel sind". Zuvor hatten schon zahlreiche Politiker verschiedener Parteien das Video kritisiert, darunter auch die FPÖ. Deren Klubobmann im Wiener Rathaus, Dominik Nepp, sagte, das Video sei "unangemessen" und "nicht gerade ein Akt der Höflichkeit". Der künftige Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig sagte nach einem Treffen mit dem ungarischen Botschafter in Wien, Janos Perenyi, zu den von Lazar verbreiteten Videoaufnahmen aus Wien-Favoriten: "Die Darstellung richtet sich von sich selbst."

(APA)