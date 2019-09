Migranten von "Ocean Viking" dürfen in Italien an Land

Die mehr als 80 Migranten auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" im Mittelmeer dürfen nach Medienberichten in Italien an Land. Die italienische Regierung habe dem Schiff den Hafen der Insel Lampedusa zugewiesen, meldete die Nachrichtenagentur ANSA am Samstag.

SN/APA (AFP)/CLEMENT MAHOUDEAU Laut Medien erhielt die "Ocean Viking" Landeerlaubnis