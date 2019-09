Migranten wegen Schlepperei und Folter festgenommen

Die sizilianische Polizei hat drei Migranten festgenommen, denen Schlepperei, Folter, Mord und sexuelle Gewalt in libyschen Auffanglagern vorgeworfen werden. Die drei Personen, die sich in einer Flüchtlingseinrichtung in der sizilianischen Stadt Messina aufhielten, hatten sich unter die Migranten gemischt, die an Bord des Rettungsschiffes "Alex" im Juli auf Lampedusa gelandet waren.

Die Festgenommenen sollen Migranten in Auffanglagern gefoltert und von deren Angehörigen Geld für ihre Freilassung erpresst haben, berichtete die Polizei am Montag. Sie wurden von Migranten an Bord des Schiffes erkannt und bei der italienischen Polizei angezeigt. "Diese Untersuchung, die ausgedehnt werden könnte, bezeugt die unmenschlichen Lebensbedingungen in libyschen Auffanglagern. Man muss auf internationaler Ebene zum Schutz der wesentlichen Menschenrechte und zur Bekämpfung von Verbrechen gegen die Menschheit handeln", sagte der sizilianische Staatsanwalt, Luigi Patronaggio, der die Ermittlungen geführt hat. Quelle: APA