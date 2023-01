Migration: Die EU setzt auf Abschieben und Abhalten

Europa versucht meist vergeblich, abgelehnte Asylbewerber zurückzuschicken. Österreichs Innenminister fordert Abgehen von der EU-Grundrechtecharta und Menschenrechtskonvention.

Wer es auf illegalem Weg in die Europäische Union schafft - und im Vorjahr waren das laut EU-Kommission rund 330.000 Menschen - hat gute Chancen, zu bleiben. Denn nur 20 Prozent derjenigen, die kein Bleiberecht erhalten, kehren in ihr Heimatland zurück. Dabei ist die rechtliche Lage klar: Wer keinen positiven Asylbescheid oder einen anderen Aufenthaltstitel hat, muss Europa wieder verlassen - entweder freiwillig oder per Abschiebeflug.

Die EU-Kommission hat bereits vor Jahren eine Rückführungsquote von 70 Prozent als ...