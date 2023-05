Migration, die große Chance oder das große Übel?

Egal, wo auf der Welt: Ob wir Zuwanderung mögen, ist die falsche Frage. Sie ist eine Tatsache. Wir brauchen einen guten Umgang damit.

Es sind nur sechs Länder, aus denen drei Viertel der registrierten Flüchtlinge weltweit stammen: Syrien, Venezuela, die Ukraine, Afghanistan, Südsudan und Myanmar. Warum Menschen aus diesen Staaten Schutz brauchen, bedarf keiner großen Erklärung. Mehr Erklärungs- und komplizierteren Handlungsbedarf gibt es hingegen bei der Migration.

Eine Studie zeigte dieser Tage, dass in Österreich der starke Wunsch besteht, Migration zu reduzieren. Warum dieser Wunsch hierzulande viel ausgeprägter ist als überall sonst auf der Welt, mag am Ton in unserer Migrationsdebatte ...