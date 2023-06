Migration dominiert Wahl in Griechenland

Mit der Abschottung vor Flüchtlings- und Migrationsströmen geht der amtierende konservative Regierungschef als Favorit in die Wahl am Sonntag. Daran ändert auch die jüngste Tragödie nichts.

Der konservative Regierungschef Mitsotakis auf Wahlkampftour in Griechenland.

Der Untergang eines Fischkutters, bei dem in der vergangenen Woche vor der griechischen Halbinsel Peloponnes Hunderte Migranten ums Leben kamen, prägt die letzte Phase des Wahlkampfs in Griechenland. Großen Einfluss auf den Ausgang der Parlamentswahl am Sonntag wird die Tragödie aber wohl nicht haben.

Der Gewinner der griechischen Parlamentswahl am kommenden Sonntag heißt aller Voraussicht nach Kyriakos Mitsotakis. Nach den jüngsten Umfragen haben Mitsotakis, der das Land bereits in den vergangenen vier Jahren regierte, und seine konservative Nea ...