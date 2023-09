"Migration kann man nicht mit Gewalt stoppen"

Das Abkommen mit der EU hat wenig verändert: Das tunesische Sfax bleibt für Migranten und Flüchtlinge aus Afrika eine zentrale Anlaufstelle für eine Überfahrt in die EU.

Mohamed Deng schaut vorsichtig um sich, als er in Beb Jedid aus dem überfüllten Sammeltaxi steigt. Von dem Platz mit riesigem Kreisverkehr im Zentrum von Sfax war er in der vergangen Tagen immer wieder gewarnt worden. Und dennoch ist Sfax seine große Verheißung, nur noch eine eintägige Bootsfahrt von Europa entfernt.

In die tunesische Hafenstadt fliehen seit Beginn des Krieges im Sudan immer mehr Vertriebene wie Deng, nach einem halben Jahr Krieg haben sie die Hoffnung aufgegeben, wieder in ihre Wohnungen oder Häuser in Khartum oder Darfur zurückkehren zu können. Mehrere Wochen hatte sich der 26-Jährige zusammen mit hunderten anderen Flüchtlingen durch die umkämpften Städte in das libysch-sudanesischen Grenzgebiet durchgeschlagen. Neben einem Militär-Camp das von libyschen und sudanesischen RSF-Einheiten offenbar gemeinsam genutzt wurde, warteten sie im Wüstensand auf die Weiterfahrt an die libysche Küste.

Irgendwann tauchten wie aus dem Nichts unbekannte Schmuggler auf. Nach Rücksprache mit den in Khartum bezahlten Mittelsmännern fuhren sie die Gruppe von Mohamed Deng auf Pick-Ups entlang der libyschen Grenze quer durch die Sahara. Nach einer Woche, mehreren Zwischenstationen und Fahrzeugwechseln endete die Fahrt in dem 3000 Kilometer von Darfur entfernten tunesisch-algerischen Grenzgebiet.

"Auf der tunesischen Seite der Grenze, ein ausgedorrtes Niemandsland, warten die ,Louage' genannten Sammeltaxis", sagt Deng den SN direkt nach seiner Ankunft am Taxistand in Sfax. "Die Fahrer brachten uns fast wortlos hier her. Die Logistik entlang der gesamten Route funktioniert problemlos."

Im Zentrum der Handelsstadt schiebt sich wie an jedem Freitagnachmittag eine Blechlawine durch die Straßen. Die von der libyschen und algerischen Grenze kommenden Sammeltaxis mit den Flüchtlingen und Migranten finden in den Staus keine Beachtung. Auch die vielen in der Mitte des Kreisverkehrs von Beb Jedid auf einer Rasenfläche liegenden dunkelhäutigen Migranten scheinen keine Probleme zu haben. Vergessen sind die Zeiten von regelrechten Treibjagden, die Anwohner und Polizisten gegen die wachsende Zahl der "Afrikaner" seit Februar veranstaltet hatten.

"Ich hatte mehr Angst vor Sfax als vor den libyschen Milizen", sagt Deng und lacht. An mehreren Orten haben sich zwar schwarz gekleidete und mit automatischen Gewehren ausgerüstete Polizisten positioniert.

Für Lotfi ben Rejeb, einen Gemüsehändler am Beb Jedid Platz, zeigt die Lage am Beb Jedid Platz vor allem eines: "Die massive Gewalt gegen die Migranten, auch der tägliche Terror der Jugendbanden aus Sfax gegen Dunkelhäutige, hat eigentlich nichts geändert", sagt der 50-Jährige und zeigt auf eine Gruppe von Sudanesen, die auf einer Mauer warten, als Kapitäne auf einem der Boote angeheuert zu werden. "Es sind jede Woche neue Gesichter. Für die tunesischen Fischer ist Migration die letzte Rettung vor dem Bankrott, für Vermieter und Ladenbesitzer ebenfalls. Hier sehen sie wie in einem Brennglas: Migration kann man nicht mit Gewalt stoppen."

Eigentlich sollten Fahrten wie die der sudanesischen Flüchtlingsgruppe von Mohamed Deng gar nicht mehr möglich sein. Im Juli unterzeichnete die nach Tunis gereiste EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen mit den Regierungschefs der Niederlande und Italiens ein Migrationsabkommen. Gegen die Zahlung von Krediten und technischer Hilfe von über einer Milliarde Euro soll der wegen der Wirtschaftskrise angeschlagene Präsident Kais Said zukünftig die Land-und Seegrenzen schließen. Die Fakten: Im vergangenen August landeten in Italien laut Statista 24.828 Bootsflüchtlinge, im Juli 23.628 und im Juni 15.164. Im August des Vorjahres waren es 16.816.

Das Partnerschaftsabkommen mit Brüssel kam, obwohl das Schicksal von hunderten aus Sfax deportierten Migranten unklar war. Bei Auseinandersetzungen zwischen Migranten aus Subsahara-Afrika und tunesischen Jugendlichen war ein junger Mann aus Sfax ums Leben gekommen. In der darauffolgenden Nacht begannen regelrechte Jagden gegen Migranten, berichtet der Ladenbesitzer Mohamed Khadr. Er bedauert, dass auch Freunde von ihm aus ihren Wohnungen vertrieben wurden, nur weil sie aus der Elfenbeinküste oder Ghana stammen. "Ausgerechnet Libysche Grenzbeamte und Milizen versorgten die Vetriebenen mit dem Nötigsten", sagt Khadr.

Offenbar werden immer noch Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung in Sfax von der Polizei in das Grenzgebiet zu Libyen gebracht, immerhin sorgt nun die Hilfsorganisation Roter Halbmond für eine ausreichende Versorgung mit Wasser und Nahrung. Doch die abschreckende Wirkung haben die Maßnahmen offenbar nicht.

"Die Migranten sind mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und auch an ihrer Weiterfahrt nach Europa verdienen viele hier mit", sagt Khadr. In seinem kleinen Kiosk am Beb Jedid Platz kaufen Tunesier und Migranten ein. Man unterhält sich, Olivenbauern suchen bei Khadr nach Tagelöhnern für die Ernte. "Migration ist einfach ein Teil der Wirtschaft, Europa kann das nicht mit Geld an Ministerien in Tunis stoppen", sagt ein Kunde.