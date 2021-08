Migration: Nehammer und acht Amtskollegen wenden sich an EU

Die kritische Situation an der litauisch-belarussischen Grenze hat neun Innen- bzw. Migrationsminister, unter ihnen Innenminister Karl Nehammer und sein deutscher Amtskollege Horst Seehofer, dazu veranlasst, sich an die EU-Kommission zu wenden. Die Minister zeigten sich "darüber besorgt, dass immer mehr Transit-Staaten illegale Migration dazu einsetzen, geopolitische Ziele zu erreichen". Die EU brauche eine Strategie, wie damit umzugehen sei, betonte ein Sprecher am Dienstag.

SN/APA/AFP/PETRAS MALUKAS Kritische Situation an litauisch-wei§russischer Grenze