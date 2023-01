Migration und Drogen im Fokus bei Biden-Besuch in Mexiko

Bei einem Besuch in Mexiko bemüht sich US-Präsident Joe Biden um eine engere Zusammenarbeit der beiden Länder, um den Schmuggel mit tödlichen Drogen und einen Rekord an illegaler Migration in die USA in den Griff zu bekommen. Zum Auftakt einer zweitägigen Visite in Mexiko-Stadt kam Biden am Montagabend (Ortszeit) mit seinem mexikanischen Amtskollegen Andrés Manuel López Obrador zusammen.

SN/APA/AFP/CLAUDIO CRUZ Biden mit seinem mexikanischen Amtskollegen Andres Manuel Lopez Obrador