Migrationsabkommen: Was es bedeutet, wenn die EU auf Tunesien setzt

So viele Boote wie jetzt legten zuletzt im Jahr 2015 aus Libyen und Tunesien ab. Das Abkommen der EU mit Tunesien hat derzeit vor allem einen Effekt: Zahlreiche Tote.

Die Hoffnung auf ein besseres Leben zerschellt an der libysch-tunesischen Grenze in Ras Jedir, wo auch diese Frau mit ihrem Sohn ausgesetzt wurde.

Bei mehreren Rettungsaktionen der italienischen Küstenwache wurden seit Wochenbeginn mehr als 200 Menschen in den Gewässern vor Lampedusa gerettet. In einem vielfach auf sozialen Medien geteilten Video sind viele in den vom Wind aufgepeitschten Wellen treibende Migranten zu sehen, die ...