Migrationsforscher Gerald Knaus: "2015 wird sich nicht wiederholen"

So dramatisch die Lage in Afghanistan auch ist: Europa steht keine neue Masseneinwanderung bevor. Das erklärt der Architekt des EU-Flüchtlingsdeals mit der Türkei. Und fordert die Aufnahme von Verfolgten in der EU.

SN/AFP Afghanen am pakistanisch-afghanischen Grenzübergang nach der militärischen Übernahme Afghanistans durch die Taliban.