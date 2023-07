Migrationskonferenz in Rom: Meloni für Dialog unter Gleichen

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat am Sonntag einen "Dialog unter Gleichen" über Migration und Entwicklung gefordert, der auf gemeinsamen Interessen zwischen Europa und den Ländern des Mittelmeerraums basiert. "Was wir heute eröffnen, ist vor allem ein Dialog unter Gleichen, der auf gegenseitigem Respekt beruht", sagte Meloni bei der Eröffnung der internationalen Konferenz in Rom, die sich mit illegaler Migration und der Förderung des Wachstums befasst.

BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Migrationskonferenz Ländern des Mittelmeerraums in Rom