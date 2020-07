Migrationskonferenz: Nehammer und Seehofer wollen engere Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration

Mithilfe einer Plattform wollen Länder wie Österreich, Deutschland und Griechenland ihre migrationspolitischen Maßnahmen besser koordinieren. Horst Seehofer bezeichnet den engeren Austausch mit den Westbalkanländern als "Frühwarnsystem".

In Wien soll eine Koordinationsplattform für Migration entstehen. Das ist das Ergebnis einer zweitägigen Konferenz, an der Vertreter aus zwölf EU-Ländern, darunter Griechenland, Deutschland, Dänemark und Ungarn, sowie der sechs Westbalkanstaaten teilnahmen. Das Ziel der Plattform sei laut Innenminister Karl Nehammer, die migrationspolitische Maßnahmen der Länder und auch EU-Maßnahmen besser zu koordinieren, teilte er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. So soll es unter anderem darum gehen, Migrantinnen und Migranten, die kein Bleiberecht in der EU erhalten, schneller zurückzuführen und den Grenzschutz an der Außengrenze der EU zu unterstützen.

"Sinn und Zweck des gemeinsamen Austauschs ist es, Rechtssicherheit an den EU-Außengrenzen zu garantieren", sagte Nehammer. Gerade mit den Westbalkanstaaten brauche es mehr Koordination, um "effizienter und schneller" agieren und mehr Sicherheit für Österreich, die EU und die Region gewährleisten zu können, betonte der österreichische Innenminister vor der Pressekonferenz.

Seehofer nennt die Plattform ein "Frühwarnsystem"

Sein deutscher Amtskollege Horst Seehofer nahm ebenfalls an der Migrationskonferenz teil. Der Innenminister berichtete, dass in Deutschland im Schnitt täglich 300 bis 400 Migrantinnen und Migranten ankommen. "Die Berichte von den Westbalkanstaaten deuten darauf hin, dass die Entwicklung so weitergehen wird", sagte Seehofer bei der Pressekonferenz. Die geplante Koordinationsplattform sei "keine neue Behörde oder europäische Agentur", es gelte vielmehr die vorhandenen Erfahrungen der Länder zusammenzuführen. Die neue Koordinationsplattform sei "so etwas wie ein Frühwarnsystem", erläuterte Seehofer.

Der östliche Mittelmeerraum ist laut Frontex die "aktivste" Migrationsroute nach Europa. Auch die Zahlen entlang der sogenannten Balkanroute, die auch 2015/2016 im Fokus stand, stiegen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent.



Quelle: SN-Dop, Dpa