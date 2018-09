Migrationskurs des Kanzlers scharf kritisiert

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen fordert vor dem EU-Gipfel in Salzburg einen menschlichen Umgang mit Flüchtlingen.

Das "Schließen von Fluchtrouten" war für Bundeskanzler Sebastian Kurz schon 2015, als er noch Außenminister war, das oberste Ziel in der Migrationspolitik. Mittlerweile ist es zum Konsens in der europäischen Politik geworden. Was sich am anderen Ende der Route abspielt, wird kaum erwähnt. "Europäische Politiker feiern den Rückgang der Ankünfte aus Libyen als Sieg ihrer restriktiven Flüchtlingspolitik. Doch die Maßnahmen Europas haben einen sehr hohen menschlichen Preis, der nicht ignoriert oder gerechtfertigt werden darf", warnt Marcus Bachmann, humanitärer Berater bei Ärzte ohne Grenzen Österreich.