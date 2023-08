Mike Pence: Das "Weichei" gefällt sich als Retter der Republik

Der einst unterwürfige Vizepräsident von Donald Trump, Mike Pence, wird immer mehr zum Kronzeugen gegen seinen ehemaligen Chef. Und er scheint sich daran nicht mehr zu stören.

Donald Trump findet, sein ehemaliger Stellvertreter Mike Pence sei "ein Weichei". So sagte es der damalige Präsident am 6. Jänner 2021, weil sich Pence geweigert hatte, nach der verlorenen Präsidentenwahl beim Trump'schen Umsturzversuch mitzumachen. Nachzulesen ist diese Charakterisierung in der ...