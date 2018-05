Mike Pompeo droht dem Iran

Der US-Außenminister will Teheran mit "beispiellosem Druck" zum Kurswechsel zwingen. Oder geht es Washington in Wahrheit um einen "Regimewechsel"?

Heiko Maas übte sich in demonstrativer Gelassenheit. "Für uns hat sich in der Sache nichts geändert", so kommentierte der deutsche Außenminister die jüngste Erklärung der US-Regierung tapfer.

Dabei hatte US-Außenminister Mike Pompeo kurz vor der Landung des SPD-Politikers in Washington unmissverständlich klargemacht, dass die Regierung von Präsident Donald Trump beim strittigen Iran-Abkommen eisenhart bleibt. In einer kämpferischen Rede vor erzkonservativem Publikum drohte Pompeo nicht nur dem Regime mit "beispiellosem finanziellen Druck", sondern er verlangte auch von den Europäern ausdrücklich, den Sanktionen zu folgen: "Wir werden diejenigen, die verbotene Geschäfte mit dem Iran machen, zur Rechenschaft ziehen."