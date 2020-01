Mike Pompeo will Teheran in die Schranken weisen

Der US-Außenminister sieht den Iran als anstiftende Kraft hinter den chaotischen Verhältnissen im Nahen Osten. Man müsse die Regionalmacht mit allen Mitteln eindämmen, argumentiert er. Das ist auch die Überzeugung von US-Präsident Donald Trump.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump zeigt sich überzeugt, dass sie die jüngste Runde im Konflikt mit dem Iran gewonnen hat. Auf die gezielte Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die US-Amerikaner hat das Regime in Teheran mit einer eher symbolischen, vor allem an das heimische Publikum gerichteten Vergeltungsaktion geantwortet. Ganz so, als hätten die Iraner jetzt Angst vor Amerika - statt wie bisher Amerika vor den Iranern.

Dass sich Washingtons neuer Umgang mit der Islamischen Republik ausgezahlt habe, dürfte insbesondere der sichere Eindruck von Außenminister Mike Pompeo sein. Er gilt als Drahtzieher von Amerikas neuer Iran-Politik.

Pompeo - der Falke setzt auf Härte

Pompeo hat sich als außenpolitischer Falke profiliert, der insbesondere auf Härte in der Kraftprobe mit Teheran setzt. Als der bisherige Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA im Frühjahr 2018 sein Amt als Außenminister antrat, war europäischen Diplomaten in der US-Hauptstadt offenbar klar, dass dies über kurz oder lang das Ende des Atomabkommens mit dem Iran bedeuten würde.

Dieses Abkommen sei schwach gewesen, sagte der Hardliner, um den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus der international verbindlichen Vereinbarung zu begründen. Es hätte Irans Nuklearprogramm bestenfalls für einige Jahre verzögert, aber keinesfalls dauerhaft verhindert, dass Irans Regime Atomwaffen herstellt.

Geld aus Teheran für schiitische Milizen

Vor allem aber, so erläuterte Pompeo weiter, habe die mit dem Abkommen verbundene Aufhebung von Wirtschaftssanktionen der iranischen Führung neue Einnahmen gebracht, die sofort in die Finanzierung schiitischer Milizen gesteckt worden seien. Diese vom Regime gesponserten Kräfte führten Krieg in arabischen Staaten wie dem Libanon, Syrien, dem Jemen und dem Irak, um dem Iran eine Vorrangstellung in der Region zu sichern. Kurzum: Die Islamische Republik Iran sei der große Unruhestifter im Nahen Osten; und die USA müssten diesem Vormarsch der Iraner mit aller Härte entgegentreten.

Soleimanis Tötung war "Selbstverteidigung"

Von Anfang an hat Pompeo General Soleimani als koordinierende Kraft von Teherans aggressiver Regionalpolitik ins Visier genommen. Als Akt der "Selbstverteidigung" hat der US-Außenminister dessen Ausschaltung gerechtfertigt; leider zu wenig unterstützt von führenden europäischen Staaten wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland, wie er hinzufügt.

Präsident Trump verfolge gegenüber dem Iran einen anderen Kurs als seine Vorgänger, erläuterte Pompeo. Statt auf Provokationen schiitischer Milizen, der "Stellvertreter" Teherans, jeweils an Ort und Stelle zu reagieren, wolle Washington jetzt gegen die "wirklichen Entscheider" vorgehen - also gegen jene, die für die von der Islamischen Republik Iran ausgehende Bedrohung verantwortlich seien.

Pompeo ist Trumps treuester Verbündeter

Dass Donald Trump im Iran-Konflikt in dieser Weise handelt, hat offenbar viel damit zu tun, dass Außenminister Pompeo derzeit den größten Einfluss auf den Präsidenten hat. Anders als andere Mitglieder der US-Regierung genießt Pompeo den direkten Zugang zum Präsidenten. Beide Politiker sind allem Anschein nach durch ein enges persönliches Verhältnis miteinander verbunden.

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich der Außenminister gegenüber dem Mann im Weißen Haus absolut loyal verhält. Während sich schon Dutzende Angehörige der US-Regierung mit Trump überworfen haben, weil sie nicht einverstanden gewesen sind mit der Politik des Präsidenten, verteidigt Pompeo vorbehaltlos Trumps außenpolitische Agenda.

Iran jetzt entfesselt statt gestoppt?

Trump und Pompeo heben jetzt den Erfolg ihrer Politik der Stärke hervor. Trotz der jüngsten Entspannungssignale verweisen Kritiker aber darauf, dass eine nachhaltige Lösung der Probleme im Verhältnis zwischen den USA und dem Iran nicht in Sicht sei. Die vom US-Außenminister orchestrierte Politik, den Iran mit "maximalem Druck" zum Einlenken zu zwingen, sei ja gescheitert, konstatieren soeben die amerikanischen Politikexperten Philip H. Gordon und Ariane Tabatabai in einem Beitrag für die "New York Times". Diese Initiative hätte dazu führen sollen, Irans Verhalten in der Region zu mäßigen und sein Nuklearprogramm zu stoppen. In Wirklichkeit sei jedoch das Gegenteil geschehen.