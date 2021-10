Militär im Sudan verhängt nach Putschversuch Ausnahmezustand

Im ostafrikanischen Sudan hat es Montagfrüh offenbar einen erneuten Putschversuch gegeben. Der Ministerpräsident Abdalla Hamdok sei von Angehörigen des Militärs an einen unbekannten Ort verschleppt worden, hieß es in einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite des Informationsministeriums. Das Militär verhängte den Ausnahmezustand über das nordostafrikanische Land und will die Regierung auflösen. Umgehend formierte sich Widerstand, Ärzte berichteten von Verletzten.

SN/APA/AFP/- Sudans Premier Hamdok soll verschleppt worden sein