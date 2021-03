Militär in Myanmar auch nach EU-Sanktionen unnachgiebig

Einen Tag nach der Verhängung von EU-Sanktionen gehen die Militär-Machthaber in Myanmar mit unverminderter Härte gegen Demokratie-Aktivisten vor. Nach neuerlichen Protesten warf der Sprecher der Militärjunta, Zaw Min Tun, den Gegnern des Militärputsches von Anfang Februar am Dienstag Brandstiftung und Gewalt vor. Er kündigte an, die Einschränkungen des Internets, das bei den Protesten eine wichtige Rolle spielt, würden vorerst beibehalten.

SN/APA (AFP/DAWEI WATCH)/HANDOUT Das Militär geht mit unverminderter Härte gegen Demonstrierende vor