Militär in Myanmar zündet ganzes Dorf an

Das Militär in Myanmar hat eine ganze Ortschaft angezündet und zum Großteil in Schutt und Asche gelegt. Mindestens zwei Menschen kamen Augenzeugen und Medienberichten zufolge in Kin Ma in der zentral gelegenen Region Magway ums Leben. Vorausgegangen waren Kämpfe zwischen sogenannten zivilen Verteidigungsgruppen und der Armee.

SN/APA/AFP/HANDOUT 200 Häuser wurden bei Vergeltungsaktion niedergebrannt