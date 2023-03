Militärexperte Franz-Stefan Gady: "Es herrscht ein Kulturkampf in der ukrainischen Armee"

Militärexperte Gady besuchte kürzlich Bachmut und sprach mit ukrainischen Soldaten. Die Kampfmoral ist hoch, genauso aber der Unmut.

Erinnert an Szenen aus dem Ersten Weltkrieg: Ukrainischen Soldaten in einem Schützengrabe bei Bachmut.

Einst war Bachmut das Zentrum der ukrainischen Salzindustrie, heute ist von der einstigen 73.000-Einwohner-Stadt nicht mehr viel übrig. An keinem anderen Kriegsschauplatz in der Ukraine wird so heftig und blutig gekämpft, wie um Bachmut. Und das, obwohl Experten die militärische Bedeutung der Stadt gering einstufen. Der österreichische Militäranalyst Franz-Stefan Gady war vor Ort und hat mit ukrainischen Soldaten gesprochen.

Herr Gady, wie kann man sich die Lage in Bachmut vorstellen? Franz-Stefan Gady: Die Schlacht an sich ist sehr ...