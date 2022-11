Militärexperte Gustav Gressel: "Russland nimmt die Nato nicht ernst"

Die Toten in Polen sind für den Militärexperten Gustav Gressel auch Anlass, dem Westen zu wenig Mut und Geschlossenheit vorzuwerfen.

Die im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine eingeschlagene Rakete gehört, wie sich am Mittwoch herausstellte, zum Flugabwehrsystem des Typs S-300. Eine dramatische Eskalation des Kriegs in der Ukraine bleibt damit vorerst aus. Der aus Salzburg stammende und in Berlin arbeitende Militärexperte Gustav Gressel sieht derzeit keine Chance auf Entspannung, aber auch keine Gefahr für einen dritten Weltkrieg.

Musste man nicht schon lange damit rechnen, dass Raketen außerhalb des Kriegsgebiets in der Ukraine einschlagen? Gustav Gressel: Man ...