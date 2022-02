Militärexperte zum Ukraine-Konflikt: "Ein klarer Hinweis auf den Kalten Krieg"

Ein Militärexperte erklärt, warum die nukleare Gefahr im Ukraine-Krieg derzeit gering ist, warum Putin trotzdem davon spricht und warum die Kämpfe um Kiew wohl brutaler weitergehen werden.

Der Militärexperte Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer analysiert in den SN die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Was hat es zu bedeuten, wenn Putin von nuklearen Abschreckungswaffen spricht? Markus Reisner: Um das richtig einordnen zu können, muss gesagt werden, dass in diesem Konflikt von den Nuklearmächten diese Karte schon öfter gespielt wurde. Am Höhepunkt des russischen Aufmarsches an der Grenze zur Ukraine Mitte Februar haben die USA etwa vier Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt. Am 14. ...